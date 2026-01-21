Spaanse koning: onze kracht is onze eenheid

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag een toespraak gehouden voor het Europees Parlement in Straatsburg. In zijn speech benadrukte de vorst het belang van eenheid. “Onze kracht is onze eenheid”, zei Felipe onder meer.

“Nog nooit is het idee van Europa zo noodzakelijk geweest als in deze donkere tijden”, vervolgde de koning. Hij riep ook op om te blijven werken aan “defensie, strategische autonomie en het versterken van de Europese pijler binnen de NAVO”.

De Spaanse vorst gaf een toespraak omdat het veertig jaar geleden is sinds Spanje en Portugal toetraden tot de Europese Unie, toen nog de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Om die reden nam ook de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa het woord.

Felipe sprak ook zijn dank uit voor de steunbetuigingen die Spanje ontving na het treinongeluk afgelopen zondag. Voorafgaand aan zijn toespraak werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Bij het ongeluk kwamen al zeker 42 mensen om het leven.