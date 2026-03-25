Spaanse koning prijst samenwerking met Senegal

Koning Felipe heeft woensdag de president van Senegal ontvangen op het koninklijk paleis van Madrid. De Spaanse koning en zijn vrouw koningin Letizia boden Bassirou Diomaye Diakhar Faye ter gelegenheid van zijn officiële bezoek aan het land een lunch aan op het paleis.

Felipe sprak tijdens de lunch zijn gast toe. De Spaanse vorst noemde Senegal een “prioriteit” op het gebied van samenwerking en beleid rond Afrika. “Onze relatie omvat tegenwoordig bijna elk aspect van het leven”, zei Felipe. Hij noemde onder meer de tientallen Spaanse bedrijven die in Senegal gevestigd zijn. “We zijn trots op alles wat we samen hebben bereikt, maar geloven dat we nog verder kunnen gaan”, vervolgde de koning.

“Wij hebben het voorrecht, maar ook de verantwoordelijkheid, om het enige Europese land te zijn dat een grens deelt met Afrikaanse landen”, verwees Felipe naar de geografische ligging. Hij benadrukte ook maar eens het belang van samenwerken.” Want de grote mondiale uitdagingen kunnen alleen effectief worden aangepakt door middel van dialoog en samenwerking.”