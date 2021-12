Spaanse koning richt zich in kerstrede tot slachtoffers La Palma

De Spaanse koning Felipe richtte zich vrijdagavond aan het begin van zijn kerstrede rechtstreeks tot de bewoners van La Palma, het Spaanse eiland dat zo’n twee maanden geleden getroffen werd door een vulkaanuitbarsting.

“Mijn eerste woorden deze kerstavond wil ik wijden aan degenen onder jullie die op het eiland La Palma wonen en al drie maanden zo’n pijnlijke en moeilijke situatie doormaken”, begon de koning zijn kersttoespraak voor het Spaanse volk. Felipe vertelt dat de maandenlange uitbarsting, die pas sinds een week lijkt te zijn gestopt, veel eilanders dakloos heeft gemaakt en dat het hem en vele anderen met verdriet heeft vervuld. “Vandaag gaan onze harten en onze gedachten opnieuw naar u uit. We voelen ons heel dicht bij u en weet dat we allemaal solidair met u zijn.”

In het vervolg van de traditionele kersttoespraak gaat Felipe vooral in op de pandemie en de gevolgen daarvan. Hij is trots op het vaccinatieprogramma van Spanje en op het aantal gevaccineerden, maar ziet ook dat het virus nog niet is uitgeraasd. “Het wordt heel snel weer overgedragen en daarom is het risico niet verdwenen. Integendeel. Daarom moeten we blijven zorgen, onszelf beschermen en handelen met de grootste individuele en collectieve verantwoordelijkheid.”

Felipe wijst er tot slot op dat Spanje er in het komende jaar alles aan moet doen om geen stappen terug te zetten in deze crisis die al zoveel leed heeft veroorzaakt. “We moeten verder, want de geschiedenis leert ons dat wij Spanjaarden weten hoe we moeten reageren en tegenspoed moeten overwinnen.”