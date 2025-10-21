Spaanse koning roept op tot versterking onderwijssysteem

De Spaanse koning Felipe heeft opgeroepen tot het versterken van het publieke onderwijssysteem. De vorst gaf dinsdag een toespraak op het forum World in Progress (WIP) in Barcelona en stelde dat de kwaliteit van de democratie sterk afhangt van de kwaliteit van het onderwijs.

“In deze wereld vol vragen zonder antwoorden moeten we blijven investeren in een bevolking die weet hoe ze deze zelf moet zoeken, een goed opgeleide en geïnformeerde burgerij”, zei de koning. Felipe wees in zijn toespraak op het belang van basisvaardigheden als begrijpend lezen en analytisch vermogen. “We moeten onze onderwijssystemen versterken, en de manieren waarop we allemaal kunnen blijven leren in verschillende levensfasen”, sprak de koning.

De Spaanse vorst stond ook stil bij het belang van het uitwisselen van ideeën en perspectieven. “Een volwassen samenleving neemt geen toevlucht tot wat zij al begrijpt en weet, maar stelt zich eerder open en is in staat tot dialoog”, zei Felipe. “We moeten ons altijd wapenen tegen dogmatisme en onverdraagzaamheid.”