Spaanse koningin Letizia heeft corona

De Spaanse koningin Letizia is positief getest op het coronavirus. De vrouw van koning Felipe heeft last van milde klachten, aldus het Spaanse hof.

De komende dagen worden de activiteiten van de koningin geschrapt. Zo zou ze woensdag naar een prijsuitreiking gaan en donderdag samen met haar man naar een journalistiek evenement. Daar gaat de koningin in ieder geval niet naartoe.

Maandag was het koningspaar nog samen bij een prijsuitreiking in Barcelona. Voor zover bekend heeft Felipe geen corona. In februari raakte de koning wel besmet.