Spaanse koningin Letizia woont lezing van Martin Scorsese bij

Koningin Letizia heeft vrijdag in Madrid een lezing van regisseur Martin Scorsese bij de Spaanse Film Academy bijgewoond. Het bezoek van de vorstin was onverwacht, al is wel bekend dat ze een goede band met de 81-jarige Amerikaanse cineast onderhoudt en een groot bewonderaar van zijn werk is.

De lezing van Scorsese vond plaats in aanloop naar de uitreiking van de Goya Awards, het Spaanse equivalent van de Oscars. De regisseur sprak voor een zaal vol Spaanse filmmakers over zijn werk en zijn carrière. De regisseur had het in het bijzonder over zijn nieuwste film Killers of the Flower Moon, die genomineerd is voor tien Oscars

Letizia en de regisseur ontmoetten elkaar voor het eerst in 2018, toen Scorsese in de Spaanse stad Oviedo een onderscheiding voor zijn hele oeuvre ontving.