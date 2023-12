Spaanse koningin vergadert met directeuren Cervantes Instituut

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag een uitstapje gemaakt naar de stad Avilés. De vrouw van koningin Felipe was daar voor een vergadering met directeuren van het Cervantes Instituut, een instelling die wereldwijd de Spaanse taal en cultuur bevordert.

De bijeenkomst vond plaats in het Oscar Niemeyer Internationaal Cultureel Centrum. Na een welkomstwoord van directeur Luis García Montero waren er gesprekken met andere aanwezige directeuren van het Cervantes Instituut uit steden als Bremen en Boekarest.

Het Cervantes Instituut heeft vestigingen in 88 steden in 45 landen. Doel van de instelling is onder meer het organiseren van Spaanse taalcursussen.