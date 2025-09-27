Spaanse koninklijke familie bezoekt Olite en Tudela in Navarra  

De Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en prinses Leonor hebben zaterdag hun tweedaagse bezoek aan de Spaanse regio Navarra voortgezet in de steden Olite en Tudela.

In Olite stond een rondleiding door het Koninklijk Paleis op het programma, een van de bekendste monumenten van de regio. In Tudela werden zij ontvangen in het gemeentehuis. Daarna spraken Felipe, Letizia en Leonor met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel van Navarra, ambtenaren van de Gemeenschap van de Koninklijke Bardenas en jonge inwoners van de regio.

Voor Leonor had het bezoek een bijzondere betekenis. Als troonopvolger draagt zij onder meer de titel Prinses van Viana, die al meer dan zeshonderd jaar verbonden is aan de stad en de regio Navarra.