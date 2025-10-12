Spaanse koninklijke familie bij parade op nationale feestdag

Koning Felipe en koningin Letizia hebben zaterdag samen met hun dochters prinsessen Leonor en Sofía deelgenomen aan de traditionele militaire parade ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van Spanje.

De parade op 12 oktober, ook bekend als de Día de la Hispanidad, markeert de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus in 1492 en symboliseert de eenheid en geschiedenis van Spanje. Voor prinses Leonor, de erfgename van de troon, was het haar tiende deelname aan de ceremonie.

Na de parade namen de koning en koningin, samen met hun dochters, deel aan de traditionele receptie in het koninklijk paleis van Madrid.