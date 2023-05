Spaanse koninklijke familie in matchende outfits naar de kerk

De Spaanse prinses Sofía heeft donderdag het heilig vormsel ontvangen. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de Nuestra Señora de la Asunción-kerk in Madrid.

Opvallend genoeg had het hele gezin voor roze- en paarse tinten in de kledij gekozen. De 16-jarige Sofía, donderdag het middelpunt van het gezin, droeg een knallend roze jumpsuit. Haar 17-jarige zus Leonor ging voor een roze jurk terwijl koningin Letizia met witte broek en roze shirt bij de kerk verscheen. Koning Felipe had een paarse stropdas om geknoopt. Naast het gezin was ook koningin Sofía, oma van de prinsessen en eveneens in het roze, aanwezig.

Voor Sofía breekt een spannende periode aan. Ze gaat na de zomer, in navolging van haar zus, ook studeren op het Atlantic College in Wales.