Spaanse koninklijke familie neemt afscheid van prinses Irene

De Spaanse koninklijke familie heeft zaterdagmiddag afscheid genomen van prinses Irene van Griekenland in de Grieks-orthodoxe kathedraal van Sint-Andreas en Sint-Demetrius in Madrid. Onder de aanwezigen waren koning Felipe en koningin Letizia met hun dochters Leonor en Sofía, evenals koningin Sofía, de zus van Irene.

Beelden tonen hoe een zwarte rouwauto met de kist arriveert bij de kathedraal en wordt ontvangen door geestelijken. Ook is te zien hoe de genodigden in de regen arriveren en onder paraplu’s naar het gebouw lopen. Prinses Leonor ondersteunde haar grootmoeder koningin Sofía terwijl ze de kerk betraden.

Ook de prinsessen Elena en Cristina, de zussen van koning Felipe, waren aanwezig. Verder kwam prinses Alexia, de oudste dochter van de overleden Griekse koning Constantijn, naar het afscheid.

Eerder werd bekend dat koning Juan Carlos niet naar de herdenking komt vanwege zijn gezondheid. Artsen hebben de gepensioneerde koning afgeraden van Abu Dhabi, waar hij woont, naar Spanje te vliegen en vervolgens naar Griekenland. Daar wordt Irene maandag bijgezet in het familiegraf.

Prinses Irene overleed donderdagochtend op 83-jarige leeftijd in het Zarzuela-paleis in Madrid. Irene was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika. Haar broer was koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland, en haar zus is koningin Sofía van Spanje.