Spaanse prinses Leonor aangekomen in New York

Het Spaanse marineschip Juan Sebastián de Elcano met daarop prinses Leonor is woensdag aangekomen in New York. Het Spaanse hof deelde op sociale media beelden van de aankomst.

Leonor is al bijna een half jaar onderweg met de Juan Sebastián de Elcano. Het schip vertrok op 11 januari vanuit de haven van Cádiz. Leonor was de afgelopen maanden in landen als Brazilië, Panama en Colombia. In Panama ontmoette de prinses haar moeder Letizia, die in mei in het land was.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia volgt momenteel een opleiding tot officier bij de marine. Zodra Leonor die achter de rug heeft, volgt nog een opleiding bij de luchtmacht.