Spaanse prinses Leonor begint in september met militaire training

De Spaanse prinses Leonor begint in september met haar militaire trainingen. Dat heeft het Spaanse koningshuis dinsdag bekendgemaakt. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia is eind mei klaar met haar opleiding aan het Atlantic College in Wales.

Volgens het Spaanse hof begint de 17-jarige Leonor in augustus met haar trainingsperiode in het leger aan de Algemene Militaire Academie van Zaragoza. Het jaar daarop zal zij aansluiten bij de marine en weer een jaar later krijgt zij trainingen bij de luchtmacht.

Binnen de verschillende Europese koningshuizen gebeurt het vaker dat troonopvolgers en andere leden van koninklijke families een militaire opleiding genieten. Zo volgde ook de Spaanse koning Felipe verschillende opleidingen in de landmacht, luchtmacht en marine. De Belgische prinses Elisabeth begon in 2020 aan een opleiding op de Koninklijke Militaire School en ook haar jongere broer Gabriël is inmiddels aan zijn legeropleiding begonnen.