Spaanse prinses Leonor komt aan in Lima

Het Spaanse marineopleidingsschip Juan Sebastián de Elcano met daarop prinses Leonor is donderdag gearriveerd in Peru. Later vrijdag meert het schip aan in de haven van El Callao, vlakbij de hoofdstad Lima.

Toen de Elcano de kust naderde werden er volgens het Spaanse persbureau EFE 21 saluutschoten afgevuurd.

De 19-jarige Leonor is de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia en volgt een opleiding tot officier bij de marine. Ze reist momenteel een half jaar mee op het opleidingsschip, dat langs verschillende Zuid-Amerikaanse landen vaart. Afgelopen week was ze op de helft van haar reis.