Spaanse prinses Leonor op helft van zeilreis

Prinses Leonor is op de helft van haar reis op het marineopleidingsschip Juan Sebastián de Elcano. Naar aanleiding daarvan heeft het Spaanse hof nieuwe beelden van de troonopvolgster vrijgegeven.

De 19-jarige Leonor volgt een opleiding tot officier bij de marine en stapte als onderdeel daarvan in januari aan boord van het schip. Momenteel is ze samen met 75 andere aspirant-officieren op weg naar Peru. Naar verwachting meert ze vrijdag aan in Lima. Daarna wacht de prinses nog stops in onder meer Panama, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Eerder was de prinses van Asturië in Brazilië, Uruguay en Chili.

Op de nieuwe beelden is opnieuw te zien hoe Leonor samen met de andere bemanningsleden in de masten klimt, de zeilen strijkt en touwen oprolt. In totaal is de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia een halfjaar van huis.