Spaanse prinses Sofía 18 jaar geworden

Prinses Sofía van Spanje is dinsdag 18 jaar geworden. Het hof heeft naar aanleiding van de verjaardag van de jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia een reeks nieuwe beelden vrijgegeven. De foto’s zijn gemaakt in de tuinen van het Zarzuela-paleis in Madrid.

Op een groot feest zoals haar oudere zus kreeg toen ze meerderjarig werd, hoeft Sofía niet te rekenen. De prinses is bovendien niet thuis: ze zit momenteel in de laatste fase van haar opleiding op het UWC Atlantic College in Wales. Prinses Alexia ging naar dezelfde school.

Wat Sofía na haar schooltijd in Wales gaat doen, is nog niet bekendgemaakt.