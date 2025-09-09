Spaanse prinses Sofía begonnen aan studie in Portugal

De Spaanse prinses Sofía is in Portugal begonnen aan haar studietijd. De jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia werd door Spaanse media gespot op beelden van het Forward College in Lissabon, waar maandag de introductieweek begon.

De 18-jarige Sofía studeert aan het Forward College politicologie en internationale betrekkingen. De prinses heeft al eerder ervaring in het buitenland opgedaan. Ze studeerde twee jaar aan het UWC Atlantic College in Wales.

Volgens het Spaanse magazine ¡Hola! gaat Sofía in de wijk Benfica wonen in de Portugese hoofdstad.