Spaanse prinsessen bij zege van voetbalsters tijdens EK

De Spaanse prinsessen Leonor en Sofia hebben zaterdagavond de wedstrijd van hun landgenoten tijdens het EK voetbal voor vrouwen bijgewoond. In het Brentford Community Stadium in Londen zagen zij hoe Spanje met 1-0 won van Denemarken.

De wedstrijd was tot de laatste minuut spannend, want het winnende doelpunt van Marta Cardona viel pas in de 90e minuut. Op foto’s is te zien hoe de prinsessen daar om juichten.

Na de zege gingen de prinsessen naar de kleedkamers om de voetbalsters te feliciteren met hun winst.