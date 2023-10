Spaanse prinsessen onder indruk van Meryl Streep

Het Spaans koninklijk gezin heeft vrijdag in Oviedo een ontmoeting gehad met Meryl Streep. De Amerikaanse actrice is in Spanje voor de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen. Voor de ceremonie begon was er een samenkomst van alle prijswinnaars.

Volgens het blad ¡Hola! was er een warm gesprek tussen de actrice, koningin Letizia (die bekend staat als groot filmliefhebber) en haar dochters Leonor en Sofía. De prinsessen waren duidelijk onder de indruk van Streep, die een award in de categorie kunst mag ophalen.

De ceremonie rondom de Prinses van Asturiëprijzen is vrijdagavond. Naamgever prinses Leonor, die als troonopvolger de titel prinses van Asturië draagt, zal daarbij ook speechen.