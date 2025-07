Spaanse prinsessen verkennen dorpje in Gironès

Voor het eerst in een jaar hebben de Spaanse prinsessen Leonor en Sofía weer gezamenlijk een bezoek afgelegd. De dochters van koning Felipe en koningin Letizia reisden donderdag af naar de Catalaanse regio Gironès, waar ze het dorpje Sant Martí Vell aandeden.

Samen met enkele jongeren die deelnemen aan programma’s van de Prinses van Girona Stichting kregen de zussen een rondleiding door Sant Martí Vell. Er was bijzondere aandacht voor de voormalige woning van de in 2021 overleden sieradenontwerpster en filantroop Elsa Peretti. De Italiaanse had een bijzondere band met het dorpje. Ze had talloze andere gebouwen in haar bezit, investeerde in de renovatie van de kerk en startte er een wijngaard.

De laatste keer dat Leonor en Sofía alleen op pad waren was tijdens de vorige zomer toen ze gezamenlijk de Olympische Spelen in Parijs bezochten. Na de zomer gaan de prinsessen weer ieder hun eigen weg: de 19-jarige Leonor begint na een halfjaar bij de marine aan haar opleiding bij de luchtmacht en de 18-jarige Sofía vervolgt haar studieloopbaan volgens Spaanse media aan het internationale Forward College, met campussen in Parijs, Berlijn en Lissabon. Het hof heeft nog niets over haar toekomst gedeeld.