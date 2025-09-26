Spaanse royals brengen bezoek aan gebied Navarra

De Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en prinses Leonor hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Pamplona, de hoofdstad van de Spaanse regio Navarra.

In Pamplona spraken de Spaanse royals met de president van de autonome regio en vertegenwoordigers van het regionale parlement.

Daarna reisden Felipe, Letizia en Leonor naar de stad Viana, waar zij een vergadering van de gemeenteraad bijwoonden. Ook bezochten zij de ruïnes van de kerk van San Pedro, waar een expositie is ingericht over de banden tussen Viana en het koningshuis.

Vooral voor Leonor was het een bijzonder bezoek. Zij draagt als troonopvolger de titel prinses van Viana, een stad in Navarra. Deze titel bestaat al meer dan zeshonderd jaar.