Spaanse school schrapt naam Juan Carlos

Een school die vernoemd was naar de Spaanse koning Juan Carlos op het Spaanse eiland Gran Canaria krijgt een andere naam. De verandering heeft echter niets te maken met alle controverses rondom de vader van de huidige koning Felipe, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Omdat Juan Carlos “geen directe link” heeft met de school in de gemeente Valleseco heeft, is besloten om de naam aan te passen. De school wordt nu vernoemd naar de regio.

Volgens EFE was er al enige tijd onvrede over de naam omdat personeel en leerlingen zich er niet mee konden identificeren.

Juan Carlos is overigens weer in Spanje. Vrijdag werd de emeritus koning nog in Sanxenxo, in het noordwesten van het land, gezien bij een zeilwedstrijd. De 85-jarige vorst woont sinds enkele jaren in Abu Dhabi. Hij vertrok nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijkheid over financiële transacties.