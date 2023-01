Spaanse versie memoires Harry per ongeluk al verkocht

De Spaanse versie van de autobiografie van prins Harry, Spare, was donderdag per ongeluk al in een aantal winkels in Spanje te koop. Daardoor wisten verschillende media in Groot-Brittannië en Amerika al een exemplaar te bemachtigen, meldt Sky News.

Het boek, dat in Spanje de titel En La Sombra draagt, lag vijf dagen voor de officiële release al in de schappen. Toen de fout werd opgemerkt, zijn de exemplaren weer verwijderd.

Een woordvoerder van de verantwoordelijke uitgever Plaza y Janes Editores uit Barcelona stelt dat sommige boekhandels de gemaakte afspraken hebben geschonden. “Er lag een duidelijk lanceringsprotocol dat gecommuniceerd is naar alle klanten zodat het boek niet voor de releasedatum op de markt zou worden gebracht.”

Spare, waarin prins Harry uitgebreid over zijn leven vertelt, komt officieel pas dinsdag uit. Onder meer Sky News kreeg een kopie in handen.