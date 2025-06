Spaanse vlag gehesen voor troonjubileum koning Felipe

In Spanje is donderdag stilgestaan bij het troonjubileum van koning Felipe. Het is precies elf jaar geleden dat hij zijn vader Juan Carlos opvolgde als koning.

Bij het Zarzuelapaleis in Madrid werd de Spaanse vlag gehesen in het bijzijn van de koning. Het Spaanse hof deelde op sociale media beelden van het plechtige moment.

Het afgelopen jaar werd het tienjarig jubileum van de Spaanse vorst groots gevierd. Zo was er onder meer in het koninklijk paleis een tentoonstelling over zijn jubileum te zien.