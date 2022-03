Felipe bezoekt militaire school in Madrid

Koning Felipe heeft een bezoek gebracht aan de militaire school voor telecommunicatie, commando- en controletechnieken in Madrid. De Spaanse vorst kreeg er een rondleiding en had een ontmoeting met stafleden en de studentencommissie.

Na een inspectie van de wacht nam Felipe in het auditorium van het gebouw plaats voor een presentatie over de school. Aansluitend ging de koning naar de Air Defense Simulator waar hij uitleg kreeg over de werking ervan. Ook keek hij mee met studenten die een oefening deden.

Felipe ging daarna onder meer ook langs bij het digitale communicatielaboratorium. Aan het einde van zijn bezoek, woensdag, onthulde de koning nog een gedenkplaat ter ere van de 75e verjaardag van de school en ging hij met medewerkers en studenten op de foto.