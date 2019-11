Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn aangekomen in Cuba voor een vierdaags staatsbezoek. Ze landden maandagavond in Havana waar minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez hen op de luchthaven opwachtte.

Het bezoek is het eerste officiële bezoek van een Spaanse koning aan Cuba. Het land ziet daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Directe aanleiding voor het bezoek is de 500e verjaardag van de stichting van het huidige Havana, dat zaterdag met veel spektakel wordt gevierd.

Het Spaanse koningspaar is dan alweer vertrokken. Felipe wil namelijk de presidenten van Venezuela, Nicaragua en Rusland, die Cuba ook heeft uitgenodigd, ontlopen.