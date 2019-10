Koning Felipe en koningin Letizia zijn vrijdag langs geweest bij de door overstromingen getroffen dorpjes Orihuela en Los Alcázares. Ze zagen hoe het gebied heeft geleden onder het recente noodweer. Ze kregen een warm welkom op het gemeentehuis van Orihuela.

Bij de ceremonie speelden bijzondere vlaggen een rol. De vlaggen, met het embleem van de stad erop, worden alleen tevoorschijn gehaald als de Spaanse koning op bezoek komt. Ook stonden honderden inwoners langs de weg te wachten om de koning en koningin een hand te kunnen geven.

Felipe en Letizia hoorden van de lokale autoriteiten hoe groot de schade is na de overstromingen van afgelopen maand. Daarbij vielen drie doden. Een man in de stad Almeria verdronk in zijn auto in een tunnel. In de plaats Caudete kwamen een broer en zus om het leven toen hun auto werd meegesleurd door plotseling stijgend water.

Het Spaanse koningspaar ging ook langs bij een aantal boerderijen, waar gezinnen een groot deel van hun oogst zijn verloren door het water. De regio heeft zo’n 1,2 miljoen euro schade opgelopen.