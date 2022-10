Felipe en Letizia brengen staatsbezoek aan Duitsland

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen deze maand een staatsbezoek aan Duitsland. Het Spaanse koningspaar is daarvoor uitgenodigd door bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

Het bezoek vindt plaats van 17 tot en met 19 oktober. Felipe en Letizia zullen op de eerste dag van het staatsbezoek welkom worden geheten door Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender op Slot Bellevue, de officiële ambtswoning van de bondspresident in Berlijn. In de avond zal er ook een staatsbanket worden gehouden ter ere van de Spaanse koning en koningin.

Op de tweede dag van het staatsbezoek zullen Felipe en Steinmeier in de morgen een Duits-Spaans forum bijwonen, terwijl Büdenbender en Letizia een tentoonstelling in het Berlijnse Palais Populaire zullen bezoeken. Later op de dag zal Felipe samen met de bondspresident de Frankfurter Buchmesse openen, waar Spanje dit jaar de eregast is. Op de laatste dag staan nog meer afspraken in Frankfurt am Main op het programma.

Voor Felipe en Letizia is het hun tweede officiële reis naar Duitsland. Zij kwamen voor het eerst in december 2014, het jaar dat Felipe de troon besteeg. Andersom reisden Steinmeier en zijn vrouw voor het laatst in oktober 2018 naar Spanje.