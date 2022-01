Felipe en Letizia openen expositie over Dalí en Freud in Wenen

De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia zijn maandag afgereisd naar Oostenrijk. Het Spaanse koningspaar werd op paleis De Hofburg in Wenen ontvangen door de Oostenrijkse bondspresident Alexander van Der Bellen en zijn vrouw, waarna de twee een vergadering bijwoonden.

Tijdens het korte bezoek gingen Felipe en Letizia onder meer langs bij het Belvedere Museum in Wenen om daar een tentoonstelling over Salvador Dalí en Sigmund Freud te openen. De expositie onderzoekt de relatie tussen de Spaanse kunstenaar en de Oostenrijkse grondlegger van de psychoanalyse en daarmee de wederzijdse invloed tussen surrealisme en psychoanalyse.

Het is volgens het Spaanse koningshuis het eerste bezoek dat Felipe en Letizia aan Oostenrijk afleggen. Ze stonden tijdens het bezoek ook stil bij de slachtoffers van het nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder bij de Spaanse slachtoffers in het concentratiekamp Mauthausen.