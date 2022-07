Felipe en Letizia trots op Spaanse atleten in Oregon

Het Spaanse koningspaar is enorm trots op de Spanjaarden die meededen aan de wereldkampioenschappen atletiek in Oregon. Op Twitter feliciteren koning Felipe en zijn vrouw Letizia de sporters die meededen aan het evenement.

“Nu de wereldkampioenschappen atletiek zijn afgelopen, feliciteren we medaillewinnaars Asier Martínez en Mo Katir, de finalisten, degenen die hun persoonlijk record hebben verbeterd en records hebben verbroken en het hele team van #EspañaAtletismo vanwege jullie inzet en passie om te willen winnen”, schrijft het koningspaar op Twitter.

De wereldkampioenschappen atletiek waren van 15 tot en met 24 juli in de stad Eugene in de Amerikaanse staat. Spanje viel tijdens het sportevenement twee keer in de prijzen: Asier Martínez won brons op de 110 meter horden voor mannen, Mo Katir won brons op de 1500 meter voor mannen.