Felipe feliciteert basketballers Real Madrid met Europese titel

De Spaanse koning Felipe heeft de basketballers van Real Madrid gefeliciteerd met de winst van de EuroLeague. De Spaanse club won het toernooi zondagavond voor de elfde keer en is daarmee recordhouder.

“Een verenigd team dat altijd alles gaf in een zeer spannende EuroLeague basketbalfinale. Gefeliciteerd Real Madrid met de elfde Europa Cup!”, twitterde het Spaanse koningshuis.

Real Madrid won in de finale nipt met 78-79 van het Griekse Olympiakos. De wedstrijd vond plaats in Kaunas in Litouwen.