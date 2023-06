Felipe geeft Italiaanse historicus prestigieuze prijs

De Spaanse koning Felipe heeft maandag de Italiaanse historicus Giovanni Muto geëerd door hem de Spanish Order History Prize uit te reiken. De ceremonie vond plaats in El Pardo, het koninklijke paleis in Madrid.

De internationale onderscheiding wordt soms uitgereikt aan historici die belangwekkend onderzoek hebben gedaan. Muto is hoogleraar moderne geschiedenis. Hij was een groot deel van zijn carrière verbonden aan de universiteiten van Milaan en Napels, maar werkte in de jaren negentig enige tijd als gasthoogleraar in Madrid.

Muto verrichtte in zijn leven veel onderzoek in belangrijke Europese archieven en bibliotheken, vooral in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Twee van zijn specialisaties zijn de financiële mechanismen in Zuid-Europa en sociale structuren in het Italië van de zestiende en zeventiende eeuw.