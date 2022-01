Felipe herdenkt ETA-slachtoffers bij start militair jaar

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag tijdens de jaarlijkse opening van het militaire jaar onder meer stilgestaan bij de slachtoffers van de terroristische organisatie ETA. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de terreurgroep die streed voor een onafhankelijk Baskenland, een permanent staakt-het-vuren afkondigde.

Samen met zijn vrouw koningin Letizia nam Felipe donderdag deel aan de militaire nieuwjaarsparade bij het Koninklijk Paleis in Madrid. In de Troonzaal sprak de koning de aanwezigen toe over de militaire missies van het afgelopen jaar en decoreerde hij zestien militairen voor bewezen diensten.

De militaire parade viel dit jaar samen met het tienjarig einde van de ETA, de terreurgroep die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw tientallen aanslagen pleegde waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Felipe zei dat hij “een boodschap van aanmoediging en bewondering” heeft gestuurd naar nabestaanden. De koning wees erop dat veel slachtoffers behoorden tot de Spaanse strijdkrachten.

Naast de herinnering aan het stoppen van ETA was er aandacht voor de vredesmissies waaraan Spanje in het buitenland deelneemt en sprak Felipe zijn waardering uit voor de werkzaamheden van defensiemedewerkers in de strijd tegen Covid-19.