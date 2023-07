Felipe in actie op eerste wedstrijddag Copa del Rey

Koning Felipe is maandag in actie gekomen bij de jaarlijkse zeilwedstrijden om de Copa del Rey. De Spaanse koning stond op de eerste wedstrijddag in Palma weer aan het roer van het schip Aifos.

De vorst kwam rond 10.00 uur aan bij de Real Club Nautico de Palma en werd daar verwelkomd door de voorzitter Emerico Fúster. Aan boord van de Aifos stond de hele bemanning al op Felipe te wachten.

Felipe neemt vrijwel elk jaar deel aan de zeilwedstrijden om de Copa del Rey. Dit jaar is de 41e editie van het zeilevenement, dat nog tot en met zaterdag duurt. De Spaanse koning is er nog nooit in geslaagd de eindoverwinning te behalen. Vorig jaar eindigde Felipe als vijfde.