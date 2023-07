Felipe ‘niet bezorgd’ over toestand Spaanse politiek

Koning Felipe is “niet bezorgd” over de huidige toestand van de Spaanse politiek. Dat verzekerde de Spaanse vorst donderdag in een gesprek met Gabriel Le Senne, de parlementsvoorzitter op de Balearen.

Le Senne werd vorige maand als eerste politicus van de uiterst rechtse partij VOX gekozen tot de nieuwe parlementsvoorzitter op de eilandengroep. In die hoedanigheid mocht hij donderdag op Mallorca op audiëntie bij de koning, die op het Spaanse eiland is voor zijn zomervakantie. Le Senne kon hem zodoende vragen naar zijn mening over de Spaanse parlementsverkiezingen, maar ongerust is de koning niet, zei de politicus tegen lokale media.

De Spaanse verkiezingen van afgelopen weekeinde leverden geen duidelijke winnaar op. De verwachting was dat VOX samen met de centrumrechtse partij Partido Popular een coalitie kon vormen, maar de twee partijen behaalden geen meerderheid.

Ook de linkse premier Pedro Sánchez heeft weinig zicht op de vorming van een stabiele regeringscoalitie. Mogelijk zullen de Spanjaarden de verkiezing daarom moeten overdoen.