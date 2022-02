Felipe ontvangt bestuurders van verzekeringsmaatschappij

Koning Felipe ontving maandag vertegenwoordigers van de Spaanse verzekeringsmaatschappij Cesce. De verzekeraar vierde vorig jaar het 50-jarig bestaan en zij mochten daarom bij de vorst langskomen.

Op het Zarzuelapaleis in Madrid kwamen onder meer leden van de raad van bestuur en het directiecomité van Cesce langs. Zij vertelden hem over hoe de verzekeraar te werk gaat en dat van de ruim 1400 medewerkers van Cesce 60 procent vrouw is. De raad van bestuur bestaat voor een groot deel uit vrouwen.

De groep ging ook op de foto met Filipe. Die werd buiten voor een vlaggenmast gemaakt. De vlag hing nog halfstok als teken van rouw voor de slachtoffers van de schipbreuk van een Spaans vissersschip, in de wateren bij het Canadese Newfoundland vorige week.