Felipe ontvangt opnieuw studenten op paleis

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag een grote groep studenten ontvangen op het Zarzuela-paleis in Madrid. De groep maakt deel uit van de achttiende editie van het zogeheten Becas Europa-programma van de Francisco de Vitoria University.

Op beelden die het hof heeft vrijgegeven, is te zien dat alle vijftig een hand kregen van Felipe. Sommigen maakten daarbij keurig een reverence. De koning zag het goedkeurend aan en had voor iedereen een grote glimlach klaar. In het paleis vond ook een kringgesprek plaats en buiten werd een groepsfoto gemaakt.

Het Becas Europa-programma heeft als doel talent te promoten, uitmuntendheid te belonen en het stimuleren van netwerken met andere studenten in Europa.

United World College

Het is al de tweede keer in een week dat Felipe een grote groep jongeren over de vloer krijgt. Vrijdag kwamen er studenten van het United World College langs die hun opleiding net hebben afgerond en een groepje dat komend schooljaar gaat beginnen. Daaronder vallen ook zijn dochters Leonor en Sofía, en die waren daarom ook aanwezig.

Prinses Leonor heeft net haar opleiding op het Atlantic College in Wales afgerond. Komend jaar vertrekt Sofía naar dezelfde school.