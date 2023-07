Felipe ontvangt voorzitter Europese Raad op paleis

De Spaanse koning Felipe heeft maandag EU-voorzitter Charles Michel ontvangen op het Zarzuela-paleis in Madrid. Het bezoek van Michel vond plaats in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie.

“Spanje is een krachtige motor voor onze Europese toekomst”, schrijft de voorzitter van de Europese Raad op Twitter bij een foto met de Spaanse koning. “Nu het Spaanse voorzitterschap begint, heb ik zijne majesteit koning Felipe bedankt voor de sterke Spaanse steun voor het Europese project.”

Het voorzitterschap van de EU wisselt elke zes maanden. De lidstaat die aan de beurt is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie, waar ministers met elkaar overleggen. Spanje nam het stokje op 1 juli over van Zweden, vanaf 1 januari is België voorzitter.