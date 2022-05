Felipe opent Spaanse wijnbeurs in Ciudad Real

Koning Felipe heeft in de Spaanse stad Ciudad Real de grootste nationale wijnbeurs van Spanje geopend. De Spaanse vorst greep zijn aanwezigheid vanwege Fenavin, zoals de beurs heet, aan om een hele dag in Ciudad Real te blijven. Het was de eerste keer sinds 2005 de hij de stad met een bezoek vereerde.

Felipe werd ontvangen door Eva Maria Masias, de burgemeester van de stad, van wie hij het stadswapen kreeg. Daarna ondertekende Felipe het stadsboek in het gemeentehuis. Hij schreef blij te zijn met de ontvangst in de stad en sprak de intentie uit om binnen een paar jaar terug te keren.

Daarna brachten ze in het centrum van de stad een bezoek aan het standbeeld van Alfonso X, de vorst die in de dertiende eeuw over Castilië heerste. Bij het afscheid kreeg Felipe een replica van het standbeeld, alsmede enige gastronomische lekkernijen uit de regio.