Felipe plaatst roos bij monument voor terreurslachtoffers

Koning Felipe heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Ermua een roos geplaatst bij een monument voor slachtoffers van terrorisme. Het is zondag 25 jaar geleden dat politicus Miguel Ángel Blanco door de Baskische terreurorganisatie ETA werd ontvoerd en vermoord.

De Spaanse koning woonde een ceremonie bij waarin een muziekstuk van Johan Sebastian Bach werd uitgevoerd en een video over de ETA werd vertoond. Daarna werden er replicaatjes van het gedenkmonument uitgereikt aan leden van de gemeenteraad van Ermua en familieleden van Ángel Blanco.

Felipe nam ook even het woord en zei onder meer hoe belangrijk het is dat slachtoffers van terreur herdacht worden. “Hun pijn en die van hun families is belangrijk voor ons en gaat ons allemaal aan”, aldus de koning. “Daarom verdienen ze permanent ons respect en onze grootste aandacht.”

Op 10 juli 1997 werd Ángel Blanco door leden van de ETA ontvoerd en 48 uur later werd hij doodgeschoten. De terreurgroep wilde dat de Spaanse overheid gevangengenomen leden van de ETA vrijliet in ruil voor de 29-jarige politicus. Na zijn dood werd de Miguel Ángel Blanco Foundation opgericht ter herinnering aan hem en alle overleden slachtoffers van terrorisme.