Felipe praat met Spaanse denktank over oorlog in Oekraïne

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag een vergadering van het Elcano Royal Institute, een Spaanse denktank, bijgewoond. Tijdens de vergadering in het Koninklijk Paleis van La Granja de San Ildefonso werd onder meer gesproken over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

In een toespraak sprak de Spaanse vorst, die erevoorzitter is van de stichting, zich ook uit over de oorlog. “De wrede, illegale en absoluut ongerechtvaardigde Russische invasie van Oekraïne zal een voor en na markeren in de hedendaagse geschiedenis van ons continent”, zei Felipe. “Oorlog is altijd verschrikkelijk, onwenselijk, en we moeten allemaal bijdragen aan het zo snel mogelijk herstellen van de vrede.”

Het Elcano Royal Institute, opgericht in 2001, wordt gevormd door adviseurs en wetenschappers die bepaalde problemen op Spaans en wereldwijd niveau onderzoeken.