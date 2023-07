Felipe scoort punten met kleding op Wimbledon

Koning Felipes verschijning afgelopen weekeinde op het tennistoernooi van Wimbledon heeft de Spaanse vorst veel complimenten opgeleverd. Modejournalisten en -kenners loven zijn kledingstijl en uiterlijk.

Derek Guy, schrijver bij The Washington Post, plaatste op Twitter een goed gelezen draad over de stijl van de koning naar aanleiding van zijn look op Wimbledon. Het pak zag er volgens hem “geweldig” uit. “Heel zeldzaam om dit niveau van kleermakerswerk te zien tegenwoordig”, zo vond hij. Guy plaatste daarna meer foto’s van de koning en complimenteerde Felipe onder meer met zijn altijd strakke das, passende overhemden, de juiste lengte van de broek en de vloeiende lijnen van zijn jasjes.

De Britse krant The Times heeft woensdag zelfs een plekje op de voorpagina vrij gemaakt voor Felipe. “Felipe el fabuloso, style king!”, staat erbij.

In het bijbehorende artikel schrijft Hilary Rose dat Felipe – “de zeer lange en knappe koning van Spanje, die waarschijnlijk ook uitstekend is in zijn werk” – haar nooit eerder echt is opgevallen. “Misschien komt het omdat hij steevast wordt gefotografeerd met zijn prachtige vrouw Letizia, en worden we door haar afgeleid.”

De 55-jarige Felipe woonde in Londen zonder koningin Letizia de mannenfinale van Wimbledon bij. Hij zat in de koninklijke loge, niet ver van de Britse prins William, zijn vrouw prinses Catherine en hun kinderen prins George en prinses Charlotte.