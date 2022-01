Felipe sluit driedaags bezoek aan Puerto Rico af

Koning Felipe heeft woensdag zijn driedaagse bezoek aan Puerto Rico afgesloten. De Spaanse vorst was vanaf maandag in het Caribisch land ter ere van de 500e verjaardag van de stichting van de hoofdstad San Juan.

Woensdagochtend had Felipe samen met de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, José Manuel Albares, een ontmoeting met de vertegenwoordiger van Puerto Rico in het Congres van de Verenigde Staten, Jenniffer González-Colón. Zij is ook medevoorzitter van de organisatie de Vrienden van Spanje, die als doel heeft de politieke, economische en culturele betrekkingen tussen Spanje en de VS te versterken.

Na zijn bezoek aan Puerto Rico reist Felipe verder naar Honduras om de inhuldigingsceremonie van de nieuwe president Xiomara Castro bij te wonen. Op het vliegveld van San Juan werd de koning uitgezwaaid door onder anderen de gouverneur van Puerto Rico, de Spaanse ambassadeur in de Verenigde Staten en de adjudant-generaal van de Nationale Garde.