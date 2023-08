Felipe verlaat na twee weken Mallorca voor reis naar Paraguay

Na een verblijf van twee weken op Mallorca zit de vakantie van de Spaanse koning Felipe er alweer op. De vorst vertrekt maandag naar Paraguay om daar de inhuldiging van een nieuwe president bij te wonen.

Dinsdag vertrekt hij weer maar vliegt de koning niet naar het Spaanse vakantie-eiland maar naar Madrid, melden Spaanse media. Het is onduidelijk hoe lang Felipes vrouw en kinderen nog op Mallorca blijven.

In Paraguay woont Felipe de inauguratie van Santiago Peña als nieuwe president bij. Voor de koning is het zijn eerste bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land sinds hij in 2014 de troon overnam van zijn vader Juan Carlos.

Het is traditie dat de Spaanse koning of iemand namens hem naar inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is, gaat. In 2013 was Felipe, toen nog als prins, ook aanwezig bij een presidentswissel in Paraguay.