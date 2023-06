Felipe viert dag van de strijdkrachten in Granada

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag en zaterdag een bezoek gebracht aan de dag van de strijdkrachten in de Spaanse stad Granada. Het militaire evenement is elk jaar, op vaak een andere plek. De Armed Forces Day werd in 2011 voor het laatst in Granada gevierd.

Bij het evenement waren meer dan 3100 soldaten en 150 voertuigen aanwezig. Ook waren er tientallen vliegtuigen te zien, die ook demonstraties gaven. Zaterdag vond er een grote parade plaats door de stad.

Een bijzondere mijlpaal was dat dit jaar voor het eerst een vrouw, korporaal Carmen Gómez Hurtado, een parachutesprong uitvoerde namens de luchtmacht. Zij droeg bij de sprong een Spaanse vlag. In Granada vonden de hele week al activiteiten plaats om de strijdkrachten te vieren, zoals een expositie en demonstraties.