Felipe vindt dat nieuwe generatie prominentere rol moet innemen

De Spaanse koning Felipe is dinsdag afgereisd naar de regio Cantabrië. De vorst woonde in Santander de zevende editie van het Global Youth Leadership Forum (GYLF) bij, waar hij onder meer een openingstoespraak gaf.

“De nieuwe generaties moeten nu een prominentere rol innemen”, zo zei de Spaanse koning tegen de aanwezigen. “En dat op een zeer veeleisend moment dat eenheid vereist. Het is uiterst noodzakelijk om elke uitdaging aan te gaan, te reageren op de ontelbare vragen die voortdurend worden gesteld en op weg te gaan naar gemeenschappelijke doelen.” Na afloop van zijn toespraak ontmoette Felipe een aantal van de jonge leiders.

Ook voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola was in Santander aanwezig. Felipe had een korte persoonlijke ontmoeting met haar, zo is te zien op foto’s die door het Spaanse koningshuis werden gedeeld.