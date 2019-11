Koning Felipe voelt zich erg welkom in Cuba. De Spaanse vorst arriveerde maandagavond met echtgenote Letizia voor een vierdaags bezoek en werd met open armen ontvangen, zei hij woensdag in een toespraak op het Palacio de los Capitanes Generales in Havana.

Felipe bedankte de Cubaanse president Miguel Diaz voor de uitnodiging om de vijfhonderdste verjaardag van de stichting van het huidige Havana te vieren. “En in het bijzonder het warme welkom dat wij hebben ontvangen”, sprak hij. “Zoals elke Spanjaard die in Cuba aankomt – en naar mijn gevoel elke Cubaan die in Spanje aankomt – kregen we sinds we voet aan land hebben gezet een zeer sterk gevoel van broederschap en vertrouwdheid. Een emotie die het resultaat is van zoveel gedeelde geschiedenis, de culturele fusie en de sympathie en vriendschap die tussen onze twee volkeren bestaat.”

De koning wil ook in de toekomst een nauwe band met Cuba houden en is vereerd dat hij de eerste Spaanse vorst is die een officieel bezoek brengt aan Cuba. Hij geniet er tot nu toe enorm van. “Na het wandelen, luisteren, genieten en het bewonderen van Cuba in de straten van Havana voel ik me – ook al ben ik er pas drie dagen – levendiger, intenser en voel ik de brede dimensie van onze identiteit. Ik voel dat alles wat ons verenigt en dat we dicht bij elkaar staan.”

Toost

Felipe besloot zijn toespraak door te proosten. “Staat u mij toe, meneer de president, om mijn glas te heffen als toost op de vriendschap tussen de volkeren van Spanje en Cuba. Heel erg bedankt.”

Hoewel het Spaanse koningspaar in Cuba is vanwege de verjaardag van Havana, ontloopt het koppel de officiële viering op zaterdag wel. Felipe en Letizia willen namelijk de presidenten van Venezuela, Nicaragua en Rusland, die Cuba ook heeft uitgenodigd, ontlopen.