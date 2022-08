Felipe weer in actie in strijd om Koningscup

De Spaanse koning Felipe was woensdag weer te vinden op het water in de baai van Palma. De Spaanse vorst doet met het jacht Aifos 500 mee aan de wedstrijd om de Koningscup in de zogeheten ORC 1-klasse.

Het zeilevenement wordt dit jaar voor de veertigste keer georganiseerd. In tegenstelling tot zijn vader Juan Carlos wist Felipe het evenement nog geen een keer te winnen. Vorig jaar sloot Felipe de competitie af als vierde in de ORC 1-klasse. Aan het eind van de tweede wedstrijddag op dinsdag bezette het team van de Spaanse koning de vijfde plek in het klassement, op 8 punten achterstand van de koploper.

Felipe doet elk jaar mee aan de zeilwedstrijd. Hij combineert de wedstrijd met zijn vakantie op Mallorca, maar heeft ook enkele verplichtingen op het eiland waardoor hij niet elke dag achter het roer kan staan. Zo moest de bemanning van de Aifos het op dinsdag zonder de Spaanse koning doen. Felipe had die dag onder meer een ontmoeting met de Spaanse premier Pedro Sánchez.