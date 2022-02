Felipe zegt afspraken af vanwege oorlog Oekraïne

Koning Felipe heeft donderdag een deel van zijn afspraken afgezegd vanwege de oorlog in Oekraïne. De Spaanse vorst zat een spoedzitting van de Nationale Veiligheidsraad voor in het Zarzuelapaleis in Madrid. Daarbij waren onder meer premier Pedro Sánchez, ministers en andere autoriteiten aanwezig

De koning zou eigenlijk met zijn vrouw een kunstbeurs in Madrid openen. Koningin Letizia ging in plaats daarvan alleen op pad.

De Spaanse Nationale Veiligheidsraad komt normaal zo’n een keer in de twee maanden bijeen.