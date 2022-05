Felipe ziet ‘De Koninklijke’ Champions League-finale winnen

Koning Felipe heeft zaterdagavond in Parijs de voetbalfinale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid bijgewoond. De Spaanse vorst zag hoe de Madrilenen er met de winst vandoor gingen en mocht na afloop het veld op om hen persoonlijk te feliciteren.

Felipe stond bij de prijsuitreiking op het podium om eerst de verliezers de hand te schudden en ontving daarna de winnaars met een brede lach. Real Madrid, ook wel ‘De Koninklijke’ genoemd, won de finale in Parijs met 1-0 door een doelpunt van Vinícius Júnior.

Koning Felipe was eerder zaterdag nog in Huesca, in het noorden van Spanje, waar de Dag van de Strijdkrachten werd gevierd.